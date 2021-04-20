Attan düşen jokeyin ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

Adana'da pazar günü Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 5. koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli attan düşme sonucunda kafatasında kırıklar oluşan jokey Samet Erkuş'un ailesinin acılı bekleyişi sürüyor. Genç jokeyin de yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 5. koşuda 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş, kısa süre içinde ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay gecesi ve dün iki ayrı operasyon geçiren Erkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Türkiye Jokey Kulübü de konuyla ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş'a acil şifalar diliyoruz" denildi.

Henüz 1 ay önce nişanlanan jokeyin ailesinin hastane önündeki acılı bekleyişi de sürüyor. Burada basın mensuplarına konuşan Samet Erkuş'un amcası Melik Erkuş, “Pazar günü 5. koşuda düştükten sonra ambulansla buraya getirildi. Burada doktorların tetkikleri sonucu acilen ameliyata alındı. Ameliyata alındıktan sonra kırıkları temizleyip 48 saat uyumaya aldılar. Bugün sabah ve öğlen tomografiye alındı. Eğer beynindeki kan durmuşsa inşallah iyiye doğru gidecek. Daha durumu kritik. Allah'tan şifa bekliyoruz” diye konuştu.

Yeğeninin 1 ay önce nişanlandığını ve düğününü de yapmak istediklerini belirten Erkuş, “İnşallah düğününü de yapacağız. Umutluyuz. Doktorlar yüzde 1 umut veriyor. O yüzde 1 bize yüzde yüz gibi geliyor. Şu an 2 parmağını oynattı deniyor. O bize bütün parmaklarını oynatmış gibi geliyor. Çok umutluyuz” ifadelerini kullandı.