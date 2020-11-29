ATÜ akademik kadroyu güçlendirmeye odaklandı

Dr. Mehmet Tümay, akademik kadroyu güçlendirmeye odaklandıklarını belirterek, “Alanının en iyileriyle kadro oluşturma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabulünden yaptığı açıklamada, yeni yerleşkenin altyapı çalışmalarını sürdürürken önceliği kurumsallaşmaya ve akademik kadroyu güçlendirmeye verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Tümay, “Kadromuzu alanının en iyilerinden oluşan genç akademisyenlerle güçlendiriyoruz. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen örneğin Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümümüz akademisyenleriyle Türkiye'nin iyi üniversiteleriyle rekabet edebilir hale geldi. Tüm fakülte ve bölümlerimizde akademik kadroyu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kadromuzda yer alan akademisyenlerin yaklaşık yüzde 15'e yakını TÜBİTAK ve yurtdışı fonlu projeler yürütüyor” dedi.

Üniversitenin uluslararası yayın sıralamasında üst sıralara yükselişinin devam ettiğini belirten Tümay, bu başarının üniversitede eğitim veren, uluslararası çalışmalar yürüten hocalarla gerçekleştiğini söyledi. Tümay, üniversite sanayi iş birliğinde akılcı, hayatın ihtiyaçlarını giderecek, katma değer sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, Temsa ile uzun süredir önemli projeler üzerinde çalışıldığını ve bu sürecin halen devam ettiğini söyledi. Tümay, akademik vizyonun sanayide ürüne dönüşmesinin ve patentli ürünlerin ortaya çıkmasının ülke için değerine vurgu yaparak, “Tüm bölümlerde eğimler İngilizce veriliyor. Yabancı Diller Bölümümüz uluslararası platformda akredite edildi. Bu anlamda Türkiye'nin en önde gelen üniversiteleri arasına girdik” diye konuştu.

Proje geliştirene teşvik

Kaynakları doğru değerlendirerek, öğrencileri ve akademik kadroyu bilim ve inovatif projeler üretmeye yönlendirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, “Başta TÜBİTAK olmak üzere yenilikçi projeler üzerinde çalışan akademisyenlerimizi onure ediyor, destekliyor ve özendiriyoruz. Çok yakında başarılarla sık anılacak bir eğitim kurumu olacağız” dedi.

Adanalının ATÜ'ye sahip çıkması gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Tümay şunları kaydetti:

“Yanı başımızda bulunan Sofulu çöplüğünün kokusunu ne öğrencimize ne de akademisyenlerimize ne de ziyaretçilerimize izah edebiliyoruz. Yol altyapımızla ilgili eksiklerimiz hala giderilmedi. ATÜ Adana'nın yükselen bir değeri olacaksa hepimizin bu kuruma destek vermesi lazım.”

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de ATÜ'nün başarısının Adana'nın dolayısıyla Türkiye'nin başarısı anlamına geldiğini belirterek, “Yeni dönemde üniversite - medya iş birliği ve tanıtım çerçevesinde gerçekleştirilecek projelere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.