ATÜ, URAP Dünya Sıralamasında 85 basamak yükseldi

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2022-23 Dünya Sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan URAP sıralamasında Dünya'dan 3 bin üniversite yer aldı.

Üniversiteler 2021 yılında ürettikleri makale sayısı ile 2021 yılından geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.

Önemli bilimsel ilerlemelerin kaydedildiği ATÜ, 2020 yılında 2 bin 864'üncü sıradan girdiği URAP Dünya Sıralaması Listesinde 2021 yılında 79 basamak, 2022 yılında ise 6 basamak olmak üzere toplamda 85 basamak yukarı çıkarak 2 bin 779'uncu sırada yer aldı.

En yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listeye Türkiye'den 118 yükseköğretim kurumu girmeyi başardı. URAP tarafından açıklanan sıralamada bu yıl ATÜ 105'inci sırada yer aldı. ATÜ, İş Birliği Sıralamasında 100'üncü, Makale Sıralamasında 98'inci, Atıf Sıralamasında 106'ncı, Toplam Yayın Etkisi Sıralamasında 112'inci, Toplam Atıf Etkisi Sıralamasında 100'üncü ve Toplam Doküman Sıralamasında 111'inci oldu.

Üniversite olarak gösterdikleri gelişimin sıralamalara yansımasından duyduğu mutluluğu dile getiren ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini kaydetti.