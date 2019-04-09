ATÜ'de "Çevirinin Dünyası - Dünyanın Çevirisi" konferansı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Çevirinin Dünyası-Dünyanın Çevirisi' adlı konferansta sektörün önemli isimleri, Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerine bilgilerini aktardı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mütercim Tercümanlık Bölümü tarafından düzenlenen Çevirinin Dünyası - Dünyanın Çevirisi adlı konferans, ATÜ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren ATÜ Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Kemaloğlu Er, “Bu etkinlikle çeviri dünyasının akademik ve pratik bağlamda önde gelen isimlerini, dil ve çeviri alanlarında çalışmalarını sürdüren değerli akademisyenleri, öğretim görevlilerini ve öğrencileri buluşturmayı amaçladık” dedi.

Etkinliğin öncülerinin öğrenciler olduğuna değinen Kemaloğlu Er, “Bu etkinliğin temel öncüleri ATÜ Çeviri ve Dilbilim Topluluğudur. Bu etkinlik öncelikle onların girişimleriyle ve bölümümüzün onlarla olan dayanışması ve iş birliğiyle organize edildi” diyerek katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansta Çeviri Tarihi, Çeviribilim, Şiir Çevirisi, Mahkeme ve Hukuk Çevirmenliği gibi konuları konuşuldu. Etkinliğin ilk günü, katılımcılara verilen teşekkür belgesi ve çiçek takdimi ile son buldu.

Etkinliğin ikinci gününde, Türkiye'deki çeviri dünyasının önemli isimleri yer aldığı programda, çeviri sektöründe bir çevirmenin ya da çevirmen adayının bilmesi gerekenler ile karşılaşabileceği konular konuşulurken, uygulama alanında yapay zeka ile bezenmiş makine çevirisi, çeviride kariyer, mali ve hukuki yükümlülükler, çeviride uzmanlık alanları ve proje yöneticiliği, çeviri sektöründe akreditasyon başlıkları konuşuldu.

Program, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

İki gün süren programa, öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra Mersin Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın ilk gününde konuşmacı olarak Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, Doç. Dr. Oğuz Baykara ile Öğr. Gör. Selçuk Kantemir yer aldı.