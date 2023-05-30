ATÜ'lü öğrenci BM kürsüsünden depremi anlattı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Mustafa Kemal Kılınç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Sendai Çerçevesi Yüksek Düzeyli Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

19 Mayıs 2023 tarihinde BM Genel Merkezi New York'ta gerçekleşen programda konuşan Kılınç, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıklarını kürsüden paylaştı. Hatay'ın söz konusu deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olduğunu ifade eden Kılınç, en ağır yıkımın Hatay'da olduğunu, yaklaşık 14 bin binanın yıkıldığını 70 bine yakın binanın da ağır hasar aldığını söyledi. Kılınç, yaşanan yıkımı daha iyi örneklendirme adına “Manhattan'daki her 5 binadan birinin tamamen yıkıldığını hayal edin” diyerek yaşanan felaketin büyüklüğüne dikkat çekti.

Depremin ardından birkaç gün boyunca pek çok arkadaşına ve akrabasına ulaşamadığını aktaran Kılınç, “Kimin yaşayıp kimin yaşamadığından emin değildik. Birinin hayatta olduğunu öğrendiğimizde mutlu olduk. Enkaz altında kalan 5 yakınımız 120 saat sonra kurtarıldı. Pek çok akrabamı, dostumu ve öğretmenimi kaybettim. Bu depremler sonucunda ülkemizde toplamda 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunun neredeyse yarısı benim şehrimdeydi.” dedi.

Kılınç, BM'de konuşmacı olarak yer aldığı için çok mutlu olduğunu, kendisi için benzersiz bir deneyim olduğunu ifade etti. Bu fırsatın kendisine sunulmasında katkısı olan başta T.C Dışişleri Bakanlığına ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimine teşekkürlerini sundu.