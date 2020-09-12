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ATV'li başkan

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediyeye ait ATV ile ilçede devam eden orman yangınında çalışan personellerini ziyaret edip kolaylıklar diledi.


Pozantı'ya bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.


Başkan Mustafa Çay'da belediyenin resmi ATV'ye binerek tek başına yangın alanlarına gidip orman personellerine kolaylıklar diledi.

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