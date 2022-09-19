Avcı: "Kapımız herkese açık"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim çabamız; ülkemizin, milletimizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini ilelebet payidar kılma çabasıdır” dedi.

Başkan Avcı, mahalle ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Avcı'nın İl Başkan Yardımcısı Burhan Kızıl, Seyhan İlçe Başkanı Baha Bener'le merkez ilçe Seyhan'da Aydınlar, Yeşilevler, Fevzipaşa, Barış mahallelerine yaptığı ziyaretlere yöneticiler de eşlik ettiler.

Avcı, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"En çok sahada olan, halk ile en çok temas kuran bir partiyiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla başlatılan il, il, ilçe, ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları aylardır devam ederken kendileri de 'Aday Belli, Karar Net' temalı mitingler yapıyor. Bizler de Adana'da ilçelerimizi, mahallelerimizi geziyor, her konuda vatandaşlarımızı dinliyor, yerel ve ülke gündemine dair görüşlerimizi paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun sevgi ve ilgisine müteşekkiriz. Cumhur İttifakı olarak yerelde ve genelde Yüce Allah'ın izni, aziz milletimizin destekleriyle en iyi sonucu alacağız.”

Bünyamin Avcı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim çabamız; ülkemizin, milletimizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini ilelebet payidar kılma çabasıdır. Bizim gayretimiz; devletimizi güçlü kılma, milli bekamızı, güvenlik ve huzuru temin, bayrak inmesin, ezan dinmesin mücadelesidir. Bu vesileyle belirtmek isterim ki bu misyona destek verecek, ihanete, husumete dur diyecek herkese kapımız açıktır” şeklinde konuştu.