Avcı: "Türkmenistan Orta Asya'nın parlayan yıldızı"

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası “Ticaret ve Hizmetler-2019 Fuarı”na Türkmenistan Sanayi Odası'nın davetlisi olarak katılan Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, “Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un önderliğindeki Türkmenistan, Orta Asya'nın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor” dedi.

Kuruluşunun 40. Yılında, Türkiye'nin dört bir yanındaki projelerinin yanı sıra, Türkmenistan ağırlıklı olarak yaptığı yurt dışı projeleriyle de Türk müteahhitlik sektörünün önde gelen isimlerinden olan Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı tarafından düzenlenen iki günlük ticaret fuarın kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldıktan sonra değerlendirmede bulundu.

Türkmenistan Sanayi Odası'nın davetlisi olarak fuarda bulunan, Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, yaklaşık 200 yerli ve yabancı firmayı bir araya getiren fuarın, üretim trendlerini takip etme ve iç Pazar ticaretini canlandırmayı hedeflediğini, kendilerinin de fuarda Türk iş dünyasını temsil etme çalıştıklarını bildirdi.

Uluslararası katılımın yüksek düzeyde olduğunu fuara Türk firmalarının gösterdiği ilginin de memnuniyet verdiğini ifade eden Halil Avcı, “Türkmenistan, Orta Asya'da gelişen bir piyasa. Saygıdeğer, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un önderliğindeki Türkmenistan, Orta Asya'nın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Bu fuar da bunun en güzel örneği olmuştur” dedi.

Fuar kapsamında düzenlenen uluslararası konferansta da çok sayıda yabancı kuruluş ve şirket yer aldı. Forumun katılımcıları arasında BM ve Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası temsilcileri, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi Türk-Türkmen İş Konseyi, Gazprombank Leasing ve Türkmen işi ile ilişkiler kurmak ve mevcut etkileşimi genişletmek isteyen yabancı şirketler katıldı.

Halil Avcı'nın da konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Türkmenistan tarafından, ticaret kurum ve şirket temsilcileri, üretim sektörü işletmeleri ve ihracat uzmanlarının yanı sıra Sanayici ve Girişimciler Sendikası üyeleri de yer aldı.

Konferans boyunca, dijitalleşme, elektronik sistemlerin uygulanması, çevrimiçi mağaza düzenleme yöntemleri ve yenilikçi pazarlama gelişmeleri gibi ticaret ve hizmet alanındaki en iyi uygulamalar tartışıldı.