Avcı: "Vatandaşımızın iyi ve kötü günlerinde daima yanındayız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Milliyetçi Hareket; Türk Milleti'nin değerlerini, milli çıkarlarını temsil ve müdafaa ederken, vatandaşımızın iyi ve kötü günlerinde de daima yanında olmayı görev bilmiştir” dedi.

MHP Genel Merkezince başlatılan “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Adana'da yapılacak çalışmalar geniş katılımlı il yönetim kurulu toplantısında istişare edildi. Toplantıya İl Başkanı Bünyamin Avcı, MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MYK Üyesi Uğur Öztürk, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Korkut, Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilcisi Durdu Mehmet Girgeç, Türkav Adana Şube Başkanı Ayhan Arzuman da katıldı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Partimizin başlatmış olduğu “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programında Genel Merkezimizce görevlendirilecek değerli misafirlerimizi Adana'da her kesime ulaştırmak istiyoruz. İşçimizle, esnafımızla, çiftçimizle, şehit ailelerimiz, basınımız, muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle buluşturacağımız kıymetli temsilcilerimiz, vatandaşımızı dinleyecek; MHP'nin meselelere bakışını, önerilerini aktaracaklar” diye konuştu.

Başkan Avcı, şöyle devam etti:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve liderlik ettiği Ülkücü-Milliyetçi Hareket, Türk Milleti'nin sinesinden doğmuştur ve milletin kendisidir. Milliyetçi Hareket, Türk Milleti'nin değerlerini, milli çıkarlarını temsil ve müdafaa ederken, vatandaşımızın iyi ve kötü günlerinde de daima yanında olmayı görev bilmiştir. Sürekli halkımızın içinde olan teşkilatlarımızın yanında genel merkezimizin planladığı bu gezi ve ziyaretler de, vatandaşlarımızla ilişkilerimizde yeni bir ivme kazandıracaktır.”

MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve MYK Üyesi Uğur Öztürk, katıldıkları diğer illerdeki çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. İl Yönetim Kurulu Üyeleri de görüş ve önerilerini paylaştı.