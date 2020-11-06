Avustralyalı yatırımcı Ammar Issa'dan Adana'ya saç ve güzellik merkezi

Dünya çapında 17 saç ve güzellik ürünleri mağazası olan Sydney'li iş adamı Ammar Issa Türkiye'ye açılma kapsamında ilk şubesini Adana'ya açacak. Şu anda 250 milyon dolar civarında serveti bulunan Issa, Türkiye'de de yatırımlarını büyütüp birçok farklı ilde yatırım yapmak istiyor.

Geçtiğimiz sene, BRW's Fast Starters listesinde 17 büyük işletmeye sahip ilk kişi olan Avustralyalı yatırımcı Ammar Issa, 2021 yılında ise bu başarısını büyütmeyi hedefliyor. Türkiye'de ofis açıp, iş yapmak isteyen Ammar Issa, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi büyük illerde çalışmak istediğini belirtti. İlk merkezini Adana'da açacak olan Issa Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğunu, yapacakları yatırımlardan fazlasıyla verim alacaklarını düşündüğünü kaydetti.

Toplam serveti 250 milyon dolar olan Issa, BRW's Young Rich listesinde de kendisine yer buldu. Çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markasını daha öğrenciyken düşünen Issa, lise yıllarının sonlarına doğru Çin, Birleşik Krallık ve İtalya'da bir bu mağazaların kurulumu için araştırmalar yaptı. Burada öğrenciler çevrimiçi olarak satın aldıkları ve kapılarına kadar teslim edilen eşyalarla yurt odalarını donatırlarken, Issa, dünyanın büyük devleri işbirlikleri yaprak ile kendi iş ağını kurdu.

O dönemlerde e-ticaret Avustralya'da hala emekleme dönemindeyken AMR markasıyla Issa, yurtdışından, daha uyguna ürünleri ithal edip, aracıları ortadan kaldırarak ve fiziksel bir mağaza açmanın yükünden kurtularak uygun fiyata kaliteli ürünleri portföyüne aldı.