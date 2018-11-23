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Avusturyalı gençten 10 aydır haber alınamıyor

Avusturya’daki evinden "Türkiye’ye tatile gidiyorum" diyerek çıkan ve en son Mersin’de görülen gençten 10 aydır haber alınamıyor.

Avusturya'daki evinden "Türkiye'ye tatile gidiyorum" diyerek çıkan ve en son Mersin'de görülen gençten 10 aydır haber alınamıyor.


Kahramanmaraşlı Bozdoğan ailesi, 28 yıl önce çalışmaya gittikleri Avusturya'ya yerleşti. Kadir (57) ve Elif Bozdoğan'ın (54) 3 çocuğu dünyaya geldi. Gurbette işçi olarak çalışan baba Bozdoğan çocuklarını okutup büyüttü.


Çocukları Avusturya'da dünyaya geldiği için çifte vatandaş oldu. Ancak 3 çocuğunun en küçüğü olan ve fırıncılık yapan Hacı Bayram Bozdoğan (21) geçen yıl eylül ayında "Türkiye'ye tatile gidiyorum" diyerek evden çıktı.


Bozdoğan bir süre sonra telefonda görüştüğü ailesine "Ben Almanya'ya çalışmaya gidiyorum" dedi. Ailesiyle 29 Ocak'a kadar telefonla irtibat kuran Bozdoğan'dan bu tarihten sonra haber alınamadı. Aile polise başvurdu ancak o günden sonra Bozdoğan'a ait bir ize rastlanmadı. Ailesi oğullarının hayatından endişe ediyor.

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