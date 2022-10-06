Ayakkabı hırsızları kameraya yansıdı

Adana'da apartmanlara girerek kapı önündeki ayakkabıları tek tek toplayıp çalan 1'i kadın 2 kişi

güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki apartmanlara dadanan bir kadın ve bir erkek hırsız, ayakkabıları çalmaya başladı. Apartmanlara karı-koca gibi girip kapı önlerindeki ayakkabıları tek tek toplayan çift, bir görüntüde ayakkabıları poşetlere koyup kayıplara karışıyor. Başka bir görüntüde ise kadının ayakkabıları tişörtünün içine gizleyerek çaldığı görüldü.

Kadın ve erkek aynı mahallede art arda hırsızlık yaptığı için vatandaşlar polise şikayette bulundu. Polis, şimdi her yerde ayakkabı çalan kadın ve erkeği arıyor.