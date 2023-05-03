Ayberk Çevik, 8 yaşında il birincisi oldu

Adana Kozan'da yaşayan 8 yaşındaki Ayberk Çevik'in masa tenisinde il birincisi olması tüm ilçeyi gururlandırdı.

İlkokul öğrencisi Ayberk Çevik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan Kozan Gençlik Merkezi'nde katıldığı spor kursları ile enerjisini başarıya dönüştürdü. 1 yıldır spor kurslarına katılan 8 yaşındaki Çevik, en son yapılan masa tenisi yarışmasında Adana il birincisi olarak hem ailesinin hem okulun hem de ilçenin gururu oldu.

Arkadaşları ve öğretmenlerinin tebrikleri ile gurur duyduğunu belirten Ayberk Çevik, “Yarışmada birinci oldum. Çok mutlu oldum. Ben ilk geldiğimde masa tenisi oynuyordum, sonra dart oynadım, okçuluk ile spor yaptım. Hayalim masa tenisi sporcusu olmak. Arkadaşlarımla iyiydim, şimdi daha iyiyim. Tüm arkadaşlarım tebrik etti. Çok mutluyum” dedi.

Öğretmenlerini öğrenmek için yalnız bırakmadı

Gençlik merkezinin beden eğitimi öğretmeni ve masa tenisi antrenörü Hüseyin Yaşar ise öğrencisinin hareketli olmasını sporda başarıya dönüştüğünü kaydetti. Yaşar, "Burada gençlerimizin yeteneklerini keşfederek başarılı bir sporcu olması için çalışıyoruz. Bu başarı hikayesinde çok zeki bir öğrencimiz. Buraya ilk geldiğinde çok hareketliydi. Beni bir an olsun yalnız bırakmadı. Her zaman öğrenmek için beni zorladı başkalarına fırsat vermeyen öğrenme çabasındaydı. Bunu eğitimle başarıya dönüştü" diye konuştu.

İlk geldiğinde öğrencinin hareketliliğini nasıl yönlendirebiliriz diye düşündüklerini aktaran Kozan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Karadağlı da Ayberk'in çok hareketli bir çocuk olduğunu dile getirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ise gençlik merkezi ekibini ve ailesini tebrik ederek, Ayberk'in başarısının tüm ilçeyi gururlandırdığını ifade etti.

Oğlunun beceri ve yeteneklerini birlikte onunla zaman ayırarak eğitim desteği ile perçinlediğini belirten Ayberk'in annesi Feride Çevik, "Tek yönlü değil, çok yönlü yetiştirdik" derken, baba Sebahattin Çevik de, "Ayberk çok hareketli, yerinde durmayan bir öğrenciydi. Gençlik merkezine gelince çok değişti. Hem disiplinli hem başarılı bir çocuk oldu. Gençlere tavsiye ediyorum" diye konuştu.