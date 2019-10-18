Aydar: "Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez"

Başkan Aydar, İnönü Mahallesi Sanayi Sitesinin daveti üzerine esnafla bir araya geldiği kahvaltıda, "Halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Bu bir lütuf değil, bizim için bir yaşam şekli, olması gereken de budur. Daha önceki belediye başkanları esnaftan uzak, kendini belediyeye kapatıp oradan yönetmeye çalışmışlardı. Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez. 20 yıldır hiç kimse elini taşın altına koymamış bizler geleli 6 ay olmuş ve elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizim dönemimizde 60 bin TL'ye 200 kişilik tavuk faturası olmaz. Bizim dönemimizde şeffaf bir belediyecilik olacak” dedi.

Ceyhan ekonomisinin canlandırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aydar, "Ceyhan halkının, Ceyhan esnafı varken Osmaniye'den, Adana'dan ve diğer çevre illerden alışveriş yapmaması gerekir. Çünkü biz esnafımızla birlikte iç içe geçmişiz. Bizim esnafımız, komşumuz, bizim abimiz, bizim büyüğümüz ve kardeşimizdir. Eğer Ceyhan'ı kalkındırmak istiyorsak Ceyhan esnafının yanında olmalıyız. Seçimden önce gelmiştik tek tek esnafı gezmiştim. 31 Mart'tan önce ne söylemişsek, ne söz vermişsek bu 5 sene içinde hepsini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.