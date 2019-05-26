‘Aykut Enişte' filminin özel gösterimi Adana'da

Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli senaryosuyla, yılın komedi filmi olmaya aday, ‘'Aykut Enişte'' filminin oyuncuları, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde Adanalı sinemaseverlerle buluştu. İstanbul dışında gerçekleştirilen ilk özel gösterime katılan oyuncular, filmi Adanalılarla birlikte izledi.

Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu eden filmin hem senaristliğini hem de oyunculuğunu üstlenen Cem Gelinoğlu ve oyunculardan; Müfit Kayacan, Lale Başar, Melis Babadağ, Ecrin Moğultay, Mekin Sezer, Özlem Çakar Yalçınkaya, Selen Domaç ve Güven Hokna'nın katılımıyla gerçekleştiren özel gösterim, Adanalılardan yoğun ilgi gördü.

Coşku ve heyecanla karşılanan oyuncular, sevenleriyle kısa bir söyleşi de yaptı. Filmin senaristi ve başrol oyuncularından olan Cem Gelinoğlu, kadrodaki hemen herkesin Adana ile bağları olduğunu, bundan dolayı İstanbul dışı ilk özel gösterim için Adana'yı tercih ettiklerini söyledi. Cem Gelinoğlu, ‘'Adana'ya daha önce de geldim. Burada karşılaştığım coşkulu kalabalık beni gerçekten çok mutlu etti. Adana sinema kültürü ile ünlü bir kentimiz. Sanata ve sanatçıya değer veren bu kentin insanları iklimi gibi sıcak kanlı. Tüm Adanalılara teşekkür ediyoruz'' dedi.

Yeni Gelin isimli projenin çekimleri için 2 yıl Adana'da kaldığını söyleyen güzel oyuncu Lale Başar ise özel gösterimin Adana'da yapılmasından memnun olduğunu, kenti ve kentin seyirci kitlesini çok sevdiğini belirtti.

Birçok önemli projede aldığı rollerle, büyük bir hayran kitlesine sahip olan usta oyuncu Güven Hokna da Adana'yı ve Adana yemeklerini çok sevdiğini belirterek, bu kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kahkahalarla izlenen filmin sonunda oyuncular, izleyicilerle günün anısına hatıra fotoğraf da çektirdikten sonra, filmi Adanalı sinemaseverlerle birlikte izledi.

Filmden

Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda başına türlü işler açılır. Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?