Aynı evden 5. kez 2 kamyonet çöp çıkarıldı

Adana'da çöp biriktirme rahatsızlığı bulunan bir kişinin evinden 5. kez 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Evin sahibi belediye görevlilerine tepki gösterdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ailesinden ayrı yaşayan Habip Bıyık (52) evinde çöp biriktirmeye başladı. Pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polisi ve belediye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri ve polis evdeki çöpleri boşaltmak için çalışma başlattı. Şikayet üzerine 5. kez çöp boşaltılan evde Bıyık ekiplere özel hayatına müdahale edildiğini ileri sürerek tepki gösterdi. Çöplerini vermek istemeyen Bıyık, biriktirdiği bazı şeyleri ekiplerden aldı. İçeri giren temizlik görevlileri ise evde çürümüş yiyecekler ve çöplerden toplanan katı atıkları 2 saatlik bir çalışma sonucu tahliye etti. Çöpler ise 2 kamyonetle taşınabildi. Kardeşinin daha önce 4 kez daha aynı şekilde çöp biriktirdiğini söylen Cemalettin Bıyık, "Bu çöpleri gece bisikletiyle dolaşarak topluyor. Daha öncede aynı şekilde çöp biriktirmişti. Bu bir rahatsızlık. Biz kendisine biriktirme diyoruz ama o yine de biriktiriyor. Bu durumdan da herkes rahatsız" dedi.