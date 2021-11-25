Ayrılan eşlerin aileleri arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da dini nikahlı çiftin ayrılmasının ardından iki tarafın aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı çift bir süre önce ayrıldı. Akşam saatlerinde kız tarafı erkek tarafının evine çeyizini almaya geldi. Bu sırada iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine, TEM, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarıyla güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan tabancaya ve pompalı tüfeğe ait kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Aileler birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kız tarafının çeyizi yüklediği otomobilde de çok sayıda kurşun isabeti olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.