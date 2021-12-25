Ayrıldığı eşini sopayla darp edip yüzünü kesen zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişiyle otele girdiğini gördüğü için ayrıldığı dini nikahlı eşini önce demir sopa ile darp edip sonra yüzünü bıçakla kesen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Aralık saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Serkan T. (41) 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu Sara B. (25) ile 3 yıl önce dini nikahla evlendi. Bu evlilikten çiftin bir çocuğu oldu. Kadın, şiddet gördüğünü öne sürerek 6 ay önce Serkan T.'yi terk etti. Ancak Serkan T. ayrılığı kabullenmeyin Sera B.'yi sürekli takip etmeye başladı. Olay günü de eski eşinin bir kişiyle otele girdiğini gören zanlı Sara B.'ye saldırdı. Sara B.'yi demir sopayla darbeden Serkan T., ardından yüzünden bıçakla kesti.

Yaralı kadın otelden çıkışta kaçarken yol ortasında yere düşerek yardım istedi. Yaralı kadının yardımına koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının başında bir süre bekleyen Serkan T., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Yaralı kadın ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Serkan T.'nin ifadesinde, “Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Daha sonrada otele girdiklerini görüp yanına gittim” dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.