Ayşe Teyzeye Başkan Çelikcan sahip çıktı

Adana'da 2 oğluyla birlikte yaşayan ve yağmurda evi akan Ayşe Nay'a Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan sahip çıktı.

Tahsilli Mahallesi'ndeki aileden haberi olur olmaz Kültür ve Sosyal İşler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini Ayşe Nay'ın evine gönderen Başkan Çelikcan eksikleri tespit ettirdi.

Eksiklerin bir an önce tamamlanması için ekiplere talimat verdiğini belirten Çelikcan, "Ayşe Nay Teyzemizin durumunu öğrenir öğrenmez ekiplerimiz tespitlerini yaptılar. Öncelikli olarak acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kaymakamlıkla da görüşüldü. Evin tamirini ise en kısa sürede tamamlayıp Ayşe Teyzemizi bulunduğu durumdan kurtaracağız" dedi.

Yüreğir Belediyesi tarafından oluşturulan yaşlı ve hasta ekibinin bugüne kadar 10 binden fazla aileyi evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Başkan Çelikcan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tespit edebildiğimiz 10 binden fazla yaşlı ve bakıma muhtaç aileyi evlerinde ziyaret ederek kişisel bakımlarını, ev temizliğini, hastaneye gidip gelirken araç temini ve resmi kurumlarla olan yazışmalarında yardım edip acil ihtiyaçlarını giderdik. Ayşe Teyzemizin de ekiplerimiz ihtiyaçlarını belirlediler. En kısa sürede gerekli yardımlar yapılacaktır" diye konuştu.