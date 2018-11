“Baba neredesin, sana ihtiyacım var” projesi

Adana'nın Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim sürecinde bulunan öğrencilerin ebeveynleriyle iletişim konusunda yaşayabilecekleri olumsuz durumları ele alan ve bu konuda babaların yaklaşımına dikkat çekmeyi hedefleyen “Baba Neredesin, Sana İhtiyacım Var" isimli bir proje hazırladı. Proje kapsamında, ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, kahvehane ve çay bahçelerine gidip öğrenci babalarıyla sohbet etti.

Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut, ilk olarak düzenleyecekleri seminer için ilçedeki kahvehaneleri tek tek gezip yapacakları etkinliğe tüm öğrenci babalarını davet etti. Daha sonra bir çay bahçesinde düzenlenen seminerde Semender Karabulut ile Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürü Cemal Dağhan, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Emine Arslan ve merkezin müdür yardımcısı Deniz Başak, öğrenci babalarıyla bir araya geldi.

“Eğitim kahvehanede, parkta her yerde yapılabilir”

Seminerin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabulut, herkesin eğitim için her türlü fedakarlığı yapması gerektiğini söyledi. En büyük görevin kendilerine düştüğünü ve bunun için çabaladıklarını vurgulayan Karabulut, “Bir semineri, bu sefer halkın içinde yaparak her zaman velileri okula çağırmak yerine onların yanına gidip eğitimin kahvehanelerde, parklarda kısaca insanın olduğu her yerde yapılabileceğini göstermek istedik. Öğrenci babalarımız yoğun ilgi gösterdiler. Bu konuda hedefimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Desteklerinden dolayı Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklar mutlaka babalarına ihtiyaç duyar”

Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Cemal Dağhan da seminerde babaların özellikle nelere önem vermesi gerektiğini konusunda bir sunum yaptı. Çocukların mutlaka babalarına ihtiyaç duyduklarını belirten Dağhan, “Çocuklar, özellikle belli bir yaşa kadar babalarına hayran olurlar ve her durumda babalarından yanlarında olmalarını isterler. Bu dönemde babaların ilgisi, çocukların davranışlarını ve karakterini şekillendirir. Eğitim döneminde görev, sadece annelere değil babalara da düşer. Babalar bunu asla unutmamalı” diye konuştu.