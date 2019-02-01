Baba-oğul aynı sahnede

Orhan Asena'nın yazdığı Bülent Uz'un yönettiği ve Dost Oyuncular'ın sahneye koyduğu “Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin”adlı oyunda Baba Hasan Butuk Şeyh Bedreddin'i, 19 yaşındaki oğul Emrah Can Butuk da Şeyh Bedreddin'i astıran Hünkar Mehmet Çelebi'yi oynadı.

Şeyh Bedreddin rolünü oynayan 52 yaşında Diş Hekimi Hasan Butuk, oğlu ile aynı sahnede olmanın mükemmel bir duygu olduğunu belirterek, ”Oğlum Emrah çok başarılı oynamıştır. Rol gereği bana karşı ses tonunu yükseltmesinden bile geriliyor. Tiyatroya çocuk oyunlarıyla başladı. Oğlum 19 yaşında, önü açık. Daha yapacak çok şeyi var” dedi.

Tiyatroya Beşocak Ortaokulu'nda Muzaffer Hocanın önerisiyle Ercan Kont'la çalışmalar yaparak başladığını kaydeden Hasan Butuk, “Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde iken komedi oyunu yazıp oynadım. 10 yıl önce Dost Oyuncular'a katıldım. Toplamda 7 oyunda rol aldım. Ancak ilk kez hem Pir Sultan Abdal hem de Şeyh Bedreddin'i canlandıran ilk kişi olma mutluluğunu yaşadım” dedi.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emrah Can Butuk da, babasıyla aynı ekipte olmasının kendisini rahatlattığını belirterek, “Tiyatroya anaokulundan beri ilgim var, kendim yöneldim. Babamı tiyatro konusunda benden çok daha tecrübeli ve başarılı buluyorum, zaten bunun için evde çoğu zaman mimiklerimde yardım istiyorum” diye konuştu.

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin adlı oyunu Bülent Uz yönetiyor. Mehmet Yaşar Yönetmen Yardımcısı olarak görev alırken Sahne Amiri olarak Süheyla Yanar görev yapıyor. Dekoru Ertuğrul Yılmaz hazırlarken, oyunun müziklerini Öznur Taş, ışık görevlisinin Ergin Ayman olduğu, kostümünü ise Gülistan Eğri'nin hazırladığı oyunda, Zafer Akbaba, Hasan Butuk, Süheyla Yanar, Tuna Butuk, Öznur Taş, Cane Karaağaç, Pınar Savcı, Deniz Özgür, Yeliz Butuk, Mehmet Yaşar, Ertuğrul Yılmaz, Erna Ediz, Gülistan Eğri, Emrah Can Butuk, Vahit Şahin, Mehmet Özdek, Ali Günden, Ümit Torun, Gökhan Kapıcı, Uğur Garip, Murat Sincar, Olcay Heybeli, Efe Tuluk, Miraç Burak Köylüoğlu, Adem Kadı ve Yıldıray Yeşilçay rol alıyor.