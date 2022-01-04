Baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu

Adana'da iki çocuk, babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4182 Sokaktaki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin'i (6) okula göndermek için kalktı. Eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne de yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, baba ve iki oğlunun ilk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İlk incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.