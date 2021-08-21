Babasının yıllar önce ihbar ettiği hırsız uslanmadı

Adana'da 4 yıl önce hırsızlık yaptığı için babası tarafından ihbar edilince tutuklanan hırsız, cezaevinden çıktıktan sonra 2 arkadaşıyla birlikte hasta yakanlarını soyunca yakalan tutuklandı. Zanlı, adliyeye sevk edilirken “Ben suçsuzum serbest kalacağım” dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Ağustos günü Yüreğir Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören yakınlarına refakat eden İbrahim Acardaş'ın (37) cep telefonu, Bağdat Demirci'nin (21) de içinde 120 lira ile kredi kartının bulunduğu çantası çalındı. İki kişinin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili araştırma başlattı. Ekip, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden kolu sargılı bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Kimliği tespit edilen zanlı Ali Ç. (20) ile olaya karıştığı öne sürülen arkadaşları İsmail T. (21) ve Muhammet Burak Ç. (24) yakalandı. Şüpheli Ali Ç'nin Bağdat Demirci'ye ait kredi kartının temassız özelliğini kullanarak diğer iki zanlıyla birlikte marketlerden 936 liralık harcama yaptığı öğrenildi. Hırsızlık zanlılarının bir marketten kredi kartıyla harcama yapması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan İsmail T, “Bana pişmanmışsın diyorlar. İşlemediğim bir suçtan neden pişman olayım. Ben bir şey yapmadım. Gördüğünüz üzere birazdan adliyeden de tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak” sözleriyle kendini savundu. Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail T. ile iki arkadaşı tutuklandı.

“İsmail T., babasının ihbar ettiği hırsız çıktı”

Bu arada, şüpheli İsmail T, 8 Ekim 2017'de bir okuldan elektronik eşyaların çalınması olayına da karışmış ve bu eşyalardan bazılarını evine götürmesi üzerine durumu fark eden babasının polise ihbarda bulunmasıyla yakalanıp tutuklanmıştı.

O zaman oğlunun tekrar hırsızlık yapması halinde yine ihbar edeceğini belirten baba Salih T. “Eve televizyon ve bilgisayar getirdi. Kafası yerinde değildi, sarhoştu. Hırsızlık yaptığını anladım. Ben de polise giderek ihbar ettim. İlk kez böyle bir şey yaptı ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Yine yaparsa yine ihbar ederim. Devlete ve vatana karşı yapılan hatayı ben kabul etmiyorum” demişti.