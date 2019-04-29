Badminton Grup Müsabakaları sona erdi

26-28 Nisan tarihleri arasında yapılan Okullararası Yıldızlar Badminton Grup Şampiyonası sonucunda Kızlarda Kilis ile Ankara takımları, Erkeklerde ise Adana ve Hatay takımları ilk ikiye girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, müsabakaların oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek, "Dereceye girerek Türkiye Şampiyonasına katılacak olan 4 takımımızı kutluyor başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.

Dereceye giren okullara ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Badminton İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, okul müdürleri ve müsabaka hakemleri verdi.