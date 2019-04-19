Baez: "Türkiye'ye cömert bir Patriot teklifi yaptık"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, “Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemiyle ilgili cömert bir teklif yaptık. Eğer Türkiye bu teklifi kabul ederse güvenlikle ilgili endişesi kalmayacak, diğer NATO üyeleriyle de bir sıkıntısı olmayacaktır” dedi.

Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baez, güncel olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, David Satterfield'ı Türkiye'ye büyükelçi olarak aday gösterdiğini hatırlatarak, “Geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde adaylık oturumu yapıldı. Bu sürecin ne kadar süreceğini öngöremiyoruz ancak Büyükelçi Satterfield'ın en kısa zamanda aramızda olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin yerel seçimleri geride bıraktığını ve kendilerinin de bölgede yeni seçilen belediye başkanlarına tebrik ziyaretleri gerçekleştirdiğini dile getiren Baez, “Bu hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdim. En kısa zamanda Adana ve Mersin başta olmak üzere, bölgedeki diğer seçilmiş liderlerle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bu benim Türkiye'deki ilk seçimimdi. Dolayısıyla Siyasi Ateşe Rebecca Doffing ile birlikte bölgeyi analiz etmek ilginçti. Bizim için önemli olan seçimlerin özgür, adil ve şeffaf olmasıydı” diye konuştu.

"Patriot teklifi kabul edilirse savunma sıkıntısı kalmayacaktır"

Basın mensuplarının ABD ile Türkiye arasında gerginliğe neden olan S-400 sistemlerine yönelik sorduğu soruya yanıt veren Baez, Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemiyle ilgili cömert bir teklif yaptıklarını belirterek, “En büyük sorun F-35'lerin güvenliği konusu. Birçok askeri yetkilinin de açıkladığı gibi eğer S-400 projesi gerçekleşirse, F-35'lerin güvenliği konusunda bir sıkıntıya yol açabileceği endişesi var. Türkiye Patriot teklifini kabul ederse, güvenlikle ilgili endişeleri de ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma konusundaki endişelerini anladıkları ve NATO dahilinde katsayı yaptırımlarını gerektirmeyecek şekilde alternatifler ürettiklerini kaydeden Baez, “Türkiye de bir NATO üyesi. Dolayısıyla Patriot teklifini kabul ederse bizle ve ittifakın diğer üyeleriyle de bir sıkıntısı kalmamış olur. Bu konuda diyaloglar devam ediyor. Ümit ediyoruz ki S-400'lere alternatif olarak Patriotların satışıyla ilgili ilerleme kaydedebiliriz” şeklinde konuştu.

ABD'nin Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, açıklamaların ardından basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Buluşmaya Siyasi Ateşe Rebecca Doffing de katıldı.