Bağışıklığın formülü D vitamini

Dr. Yüksel Gümürdülü, kararsız havaların hastalıklara davetiye çıkarabildiği bahar mevsimiyle birlikte bağışıklığı güçlendirmenin en iyi formülünün D vitamini deposu güneş olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Gümürdülü, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve buna bağlı olarak çok ağır hastalıklara yol açan D vitamini yetersizliğinin en iyi ilacının güneş olduğunu belirterek, yağ içerisinde depolanan vitaminlerden birisi olan D vitamininin, hücre büyümesi, kemik ve kas gelişiminde, kalsiyum emilimi, iltihaplı hastalıklarla mücadelede ve bağışıklık sisteminde çok önemli rol aldığını söyledi.

D vitamininin, kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimini sağladığını belirten Prof. Dr. Gümürdülü, “D vitamini aynı zamanda parathormonun yani paratiroid bezleri tarafından salgılanan, kandaki kalsiyum seviyelerinin en önemli düzenleyicisinin salınımını önler. Yine D vitamini birçok hastalık ve kanser türüne karşı koruyucu etkilere sahiptir” diye konuştu.

D vitamini için en iyi ve doğal kaynağın güneş olduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, “D vitamininden faydalanabilmek için derinin güneşte 15-30 dakika kadar durması gerekir. Güneş ışınları deri üzerindeki yağları harekete geçirerek daha sonra vücutta emilebilen formda olan vitamini üretir” dedi. Bahar mevsimindeki kararsız havaların soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığını anlatan Gümürdülü, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en iyi yolunun güneş olduğunu ifade etti.

D vitamini eksikliğine dikkat

D vitamini eksikliğinin hastalıklara yakalanma riskini arttırdığını vurgulayan Gümürdülü, şunları söyledi:

“Zayıf bünyelerde düşük bir bağışıklığa, kas ve kemiklerde gelişim geriliklerine, saç ve tırnak sorunları ile kanser gibi ciddi bir rahatsızlıklara da sebep olan D vitamini yetersizliği kalp krizi ve böbrek taşının da sebepleri arasındadır. Genel olarak D vitamini yetersizliği, metabolizmada kemik ve iskelet sistemi rahatsızlıkları olarak kendini gösterir. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda görülen bir beslenme yetersizliği hastalığı olan 'Rikets' ve onun erişkinlerdeki şekli olan osteomalasi D vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktadır.”

Kanser gelişimini önlüyor

Kemik ve kas sağlığı için D vitaminin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gümürdülü, D vitamininin bazı kanserlerin, kalp ve diyabet hastalığının gelişimini önlediğini, tansiyonu dengelediğini ve depresyondan koruduğunu kaydetti. Günlük D vitamini ihtiyacının günlük 15 mikrogram olduğunu belirten Gümürdülü, “En iyi D vitamin kaynağı ise güneş ile D vitamin içeren hayvansal besinlerdir. Deniz ürünleri de D vitamini deposudur. Özellikle somon, uskumru, ringa, ton balığı, karides, istiridye, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir, tereyağı, balıkyağı karaciğer D vitamini içeren besinlerdir” diye konuştu.