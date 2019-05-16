Bahadır Odabaşı: "Ceyhan için birlikte çalışacağız"

Ceyhan'da 15 gazetenin üye olduğu Ceyhan Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Aydemir, yönetim kurulu ve üye gazete sahipleri Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından Belediye Basın Müdürlüğüne getirilen Bahadır Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Aydemir, "A takımını yavaş yavaş oluşturan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, belediye basın müdürlüğüne meslektaşımız Bahadır Odabaşı'nı getirmesi, Ceyhan Belediyesinde bir ilk oldu. Daha önce içimizden hiçbir gazeteci arkadaşımız müdür yapılmamışken, o makamda oturacak müdür, gazeteciler ile belediye arasında köprü olacak ve dengeyi sağlayacak kişi olması nedeniyle Bahadır Odabaşı arkadaşımızın bu görevi layıkıyla yapacağına inancımız tamdır. Aynı zamanda Ceyhan Aktif Gazeteciler Derneğimizin üyesi olan Bahadır Odabaşı arkadaşımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Bahadır Odabaşı ise, "Görev aldığım süre boyunca hiç birinizi hayal kırıklığına uğratmayıp görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Belediye ve basın mensupları arasında köprü kurmak aslında belediye basın müdürünün asli görevidir. Bana görevi layık gören Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a, ilk günden bu yana yanımda olan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ceyhan için birlikte çalışacağız" dedi.