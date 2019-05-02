Bahar Kupası Adana Güneşi'nin

'si Antalya'da düzenlenen geleneksel Masterler Atatürk Bahar Futbol Turnuvası'nda Bahar Kupası'nı Adana Güneşi takımı kazandı.

Her yıl, ülkemizde popüler olmuş futbolcuları anımsamak adına gerçekleştirilen, bu yıl da, Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan adına düzenlenen “8. Atatürk Bahar Turnuvası” Antalya'da gerçekleştirildi.

Yurt içinden ve yurt dışından 50'ye yakın master/veteran futbol takımının katılımıyla gerçekleştirilen turnuva 4 gün sürdü. Turnuvaya yurtiçinden katılan birçok takımın yanı sıra, yurt dışından da Rusya, Kırgızistan, Almanya, Arnavutluk, Kıbrıs gibi takımlar katıldı.

Adana Güneşi Veteran Futbol Kulübü Başkanı Ramazan Çakır, Orta Anadolu Masterler Liginin tamamlanması ile birlikte, bu turnuva ile sezonu keyifli bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Adana Güneşi olarak büyük bir aileyiz. Böylesi turnuvalara, ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte katılıyoruz. Onlarla birlikte eğlenip, yarışmanın içerisine onları da katıyoruz. Aldığımız başarı, buraya gelen takımların içerisinde kalitemizin sonucudur” dedi.

Takım Kaptanı Kayhan İşgüzar ise bu sene çok çekişmeli ve keyifli bir turnuva yaşadıklarını, turnuvanın en zor grubunda yer aldıklarını, toplam altı maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi elde ettiklerini vurguladı. Final maçında Akçaabat Sebatspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla yenerek, turnuvanın Bahar Kupası ayağında şampiyon olduklarına dikkati çeken İşgüzar, ayrıca turnuvanın en iyi golcüsü olarak seçilmesinin ve ödül almasının kendi adına ve takım adına mutluluk verici olduğunu söyledi.

Turnuvada alınan skorlar ise şu şekilde;

Adana Güneşi: 5 - İzmir Güzelbahçe: 0

Adana Güneşi: 1 - Trabzon: 2

Adana Güneşi: 2 - Konya: 1

Adana Güneşi: 3 - Kıbrıs: 3

Adana Güneşi: 4 - Adıyaman: 0

Adana Güneşi: 5 - Akçaabat Sebat: 2