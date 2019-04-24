İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bahar Şenliği'nde deney yaparak eğlendiler

Çukurova Üniversitesi 27.

Bahar Şenliği'nde öğrenciler bilimle buluştu.


3 gün sürecek şenlikte öğrenci kulüplerinin stantları şenlik alanında yerlerini aldı. Birbirinden farklı kulüplerin yer aldığı alanda Fen Bilimleri Kulübü öğrencileri bilimle eğlendirdi. Evde yapılabilecek kadar basit deneyler dikkat çekti.


Bilim ve Fen Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Merve Öztürk stantlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Öztürk geçen yıl kurulan Bilim ve Fen Kulübüyle ilk kez bu sene etkinliğe katıldıklarını ifade etti. Öztürk, "Bu sene 3 gün sürecek şenlikte bir gün bilim atölyeleri açmak istedik. Alanda 10 farklı atölyemizin bulunduğu stantımızı açtık. Amacımız fen bilimlerinde farkındalık oluşturup keyifli deneyler yapmak. Küçük büyük fark etmez 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmek ve bilimi sevdirmek. Bizde basit deneylerle insanların katılımını sağlayıp eğlenip öğrenmesini ve bilimi sevmesini amaçladık" dedi.


Kurulan bilim ve sen stantında baloncuk yapımı, 3 boyutlu gözlük yapımı, pipetten kula yapımı gibi basit deneyler yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.