Bahar Şenliği'nde deney yaparak eğlendiler

Bahar Şenliği'nde öğrenciler bilimle buluştu.

3 gün sürecek şenlikte öğrenci kulüplerinin stantları şenlik alanında yerlerini aldı. Birbirinden farklı kulüplerin yer aldığı alanda Fen Bilimleri Kulübü öğrencileri bilimle eğlendirdi. Evde yapılabilecek kadar basit deneyler dikkat çekti.

Bilim ve Fen Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Merve Öztürk stantlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Öztürk geçen yıl kurulan Bilim ve Fen Kulübüyle ilk kez bu sene etkinliğe katıldıklarını ifade etti. Öztürk, "Bu sene 3 gün sürecek şenlikte bir gün bilim atölyeleri açmak istedik. Alanda 10 farklı atölyemizin bulunduğu stantımızı açtık. Amacımız fen bilimlerinde farkındalık oluşturup keyifli deneyler yapmak. Küçük büyük fark etmez 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmek ve bilimi sevdirmek. Bizde basit deneylerle insanların katılımını sağlayıp eğlenip öğrenmesini ve bilimi sevmesini amaçladık" dedi.

Kurulan bilim ve sen stantında baloncuk yapımı, 3 boyutlu gözlük yapımı, pipetten kula yapımı gibi basit deneyler yer aldı.