İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçeden 15 ton mandalina çalan hırsızlar yakalandı

Adana’da bahçede kilosu 3.

Adana'da bahçede kilosu 3.5 lira pazarda 5 liradan satılan mandalina hırsızların yeni hedefi oldu. Bir bahçeden 15 ton mandalina çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cırık Mahallesi'nde meydana geldi. Bu yıl rekolte azlığı nedeniyle narenciyenin kilosu pazarda 5 liranın altına düşmedi. Özellikle her yıl kilosu en fazla 2 lira olan mandalina bu yıl bahçede kilosu 3.5 liradan pazarda ise 5 liradan satılıyor. Bu nedenle mandalina hırsızların yeni hedefi oldu.


Cırık Mahallesi'nde Cuma S.'nin (57) bahçesine giren hırsızlar 15 ton mandalinayı çalıp kaçtı. Sabah bahçesine geldiğinde mandalinaların çalındığını fark eden Cuma S. polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada mandalinayı Cebrail A. (34) ve Nurettin A.'nın (41) çaldığını Ali K.'nin (40) ise onlara yardım ettiğini belirledi. Polis zanlıları Yunusoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı. Polis evde kamyonet içinde 5 ton da mandalina ele geçirdi. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar mandalina hırsızlığı yapmadıklarını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Polis 5 ton mandalinayı Cuma S.'ye teslim etti. Cuma S.'nin zararının 52 bin 500 lira olduğu öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali K. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer iki zanlı tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.