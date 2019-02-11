Bahçeli'ye bozkurt motifli tarihi halı hediyesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, MHP'nin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle Adana'ya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Atatürk'e armağan edilmek üzere, 1927 yılında basılan bozkurtlu Türk parasından esinlenerek Nevşehir'de dokunan tarihi halıyı takdim ettiler.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 50. Yıl Özel Yemeği'nde, yarım asrın anısına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü tarafından Nevşehir'de el emeği, Türk düğümü ile dokunup üzerindeki bozkurt motifi ile o dönemde Atatürk tarafından bastırılan kağıt paradan esinlenilerek Atatürk'e hediye edilmek üzere hazırlanıp, bilinmeyen bir sebeple hediye edilemeyen halı, MHP Lideri Bahçeli'ye hediye edildi.

Başkan Sözlü, hediyeyi takdim ederken “Hareketimizin 50'nci yılında 92 yıllık halı da liderimize yakışır” dedi.

1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmek istense de bilinmeyen nedenlerle armağan edilemeyen halı, İstanbul'da uzun yıllar koruma altında tutulmuş, durumdan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün haberdar olması ile Adana'ya getirilmişti.