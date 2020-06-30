Bahçeli'ye ilk destek Adana'dan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Adana teşkilatları tek yürek olarak Liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında ve emrindedir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın, dün yaptığı "Liderimiz Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultayda partimizin ve camiamızın tek adayıdır” şeklindeki açıklamanın ardından ilk destek mesajı Adana'dan geldi. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Adana teşkilatları tek yürek olarak Liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında ve emrindedir” mesajı verdi.

Avcı, mesajında, “Milli beka mücadelemizin öncüsü ve sarsılmaz savunucusu, ‘Önce ülkem ve milletim' ilkesini bizlere rehber yapan, yüce milletimizin gönlünde taht kurmuş hemşehrimiz Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yanındayız ve emrindeyiz. Lider Devlet Bahçeli'nin sözü sözümüz, yolu yolumuzdur. Ülkücü irade dün olduğu gibi bugün de boylarından büyük işlere soyunan, çaplarını fersah fersah aşan hedeflere yürümeye kalkışan, kalkışacak olan muhterislere fırsat vermeyecektir. Ülkücü irade, hareketimizin Kurucu Lideri Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izindedir ve O'nun emanet ettiği bayrağa bugüne kadar asla leke sürdürmeyen, yere düşürmeyen Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrindedir” dedi.