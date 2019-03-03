Bakan Ersoy: "Turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 50 milyon olan turist sayısı hedefini 70 milyona revize ettiklerini belirterek, "Bu sayılara hızlı ve daha rahat ulaşabilmek için, turizmi klasikleşmiş turizm alanlarından çıkartıp 81 ilimize yaymamız gerekiyor” dedi.

Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler, Adana Müze Kompleksi'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Ersoy'a börek ikramında bulunuldu. Daha sonra Bakan Ersoy, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Adana Müze Kompleksi'nin 2. etabını gezerek Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu'ndan müze hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, inşaatı devam eden ve bir bölümü açık olan müzedeki eserleri tek tek inceledi.

Bakan Ersoy, "Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte 2023 hedeflerimizin turizmde 50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. Tabii 70 milyon sayısını yakalayabilmek için ki bizim hedefimiz sadece 70 milyon değil artarak devam edecek çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi. Bu sayılara hızlı ve daha rahat ulaşabilmek için, turizmi klasikleşmiş turizm alanlarından çıkartıp 81 ilimize yaymamız gerekiyor” diye konuştu.

Adana'nın turizm ve arkeolojik potansiyeli için çalışmalar yaptığını belirten Bakan Ersoy, ”Bugün hem Adana Müzemizin 2. bölümünü açtık, hem de tarım ve sanayi ile ilgili bölümlerinin çalışmalarını inceledik. Adana'nın kültürel ve arkeolojik potansiyellerini ve deniz kum güneşle ilgili turizmle ilgili neler yapılabilir o konulara çalıştık. Adana'daki turizm alanlarının yeniden planlanması ve gelişmesi için çalışacağız. İnşallah Adana ciddi bir şekilde turizm potansiyelini ve turizm gelirlerini arttıracak” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'a açıklamalarının ardından günü anısına yaprak üzerine aslan motifli tablo hediye edildi.