Bakan Ersoy: "Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci en büyük müze kompleksini Adana'mıza kazandırdık"

Adana'da, 1907'de yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın restore edilmesiyle oluşturulan müze kompleksi içinde yapılan tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük müzesini, kompleksini, dünyanın ise beşinci en büyük müzesini Adana'mıza kazandırdık” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlayan restorasyon sonrası ilk etabı Arkeoloji Müzesi olarak 2017'de, ikinci etabındaki Mozaik Teşhir Salonu da 2018'de ziyarete açılan komplekste, üçüncü etapta yer alacak tarım, sanayi ve kent müzeleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Komplekste, Adana'nın tarım, sanayi ve kent müzeleriyle ilgili geçmişten günümüze malzeme ve ürünlerin yer aldığı toplam 26 bin 479 metrekare kapalı, 13 bin 754 metrekare açık alana sahip üç ayrı salon hazırlandı.

Kompleksin açılışı bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, “Adana'daki müzemiz büyüklük olarak Türkiye'de 1'inci sırada, dünyada 5'inci sırada yer alıyor. Bu yerleşkemiz aynı zamanda Orta Doğu'nun en büyük müze kompleksi oluyor. Bu mekan aynı zamanda tescil ve endüstriyel mirasın kapalı müze kompleksine dönüştürülen en büyük yapısı unvanını kazanmış olacak. Türkiye'nin açık ve kapalı alan en zengin müze kompleksi haline gelecek olan bu yapıyı çevre dostu ve yeşil bina olarak tasarlayan Türkiye'nin tek kamu müzesi de olarak da Adana'mıza kazandırmış oluyoruz. Toplamda 38 bin metrekareden fazla kapalı ve 20 bin metrekareden fazla açık alana sahip bu kompleksin Adana'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından müze kompleksinin açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi.

“Bu işi ikinci tura bırakmadan birinci turda bitireceğiz”

Açılışın ardından dışarıda bekleyen partililere seslenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:

“Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük müzesini, kompleksini, dünyanın ise beşinci en büyük müzesini Adana'mıza kazandırdık. İnşallah bir dizi önemli yatırım Adana'ya kazandırılmaya devam edilecek. Adana, verimli topraklarıyla tarımın, sanayisiyle ekonominin, kültürel mirasıyla kültürün başkentlerinden biri. Hızla yükselen Anadolu'nun parlayan değerlerinden biri. Biz de bakanlık olarak geçmişten bugüne Adana'yı kalkındıracak her türlü yatırıma destek vermeye devam edeceğiz. Burada birçok önemli festival var. En son Portakal Çiçeği Karnavalı'na da destek vermeye karar vermiştik. Ayrıca Tiyatro Festivali'nin desteklenmesi, Lezzet Festivali'nin desteklenmesi ve birçok festivalin bakanlık tarafından desteklenmesine devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte lider ülke konumuna geldi. Daha güçlü ülke olabilmemiz ve etki alanını genişletmemiz için sizlerin desteği çok önemli. İnşallah bu işi ikinci tura bırakmadan birinci turda bitireceğiz.”

“Durmadan, yılmadan herkesi kucaklayacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışı için kente geldiklerini söyledi. Karaismailoğlu, “Bu köprüyü 2019 yerel seçimlerinden önceki belediye başlatmıştı. Ama seçimden sonra İstanbul'da olduğu gibi Adana'da da CHP zihniyeti devreye girdi, köprüyü yarım bıraktılar. Bakın burası çok önemli. CHP'ye güvenen, yolda kalır. Nerede bir hizmet varsa, vatandaşın işi varsa kaçarlar. Vatandaşı unuturlar. O yüzden durmadan, yılmadan herkesi kucaklayacağız. Bir olacağız, birlik olacağız” dedi.

“Sandıkta Recep Tayyip Erdoğan mührü vuracağız”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük müzesini açtık. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de açacağız. Sadece 1 günde bu kadar büyük projeler, eserler 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kazandırıldı. İnşallah 14 Mayıs'a giderken meydanları ve sokakları gezeceğiz. Sandıkta Recep Tayyip Erdoğan mührü vuracağız. Sandıklardan AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı en güçlü şekilde çıkaracağız” şeklinde konuştu.