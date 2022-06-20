Bakan Karaismailoğlu'ndan Adana Havalimanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Havalimanı'nın kapatılacağı iddialarına yönelik, “Hiç hayatlarında milletin hayrına iş yapmamış olanların dezenformasyon, dedikodu siyasetlerine sakın aldırmayın. Türkiye Cumhuriyeti Adanalılar ne istiyorsa onu yapar. Adanalılar ne diyorsa Adana Havalimanı da o şekilde olacaktır” dedi.

Bir dizi açılış ve inceleme için Adana'ya gelen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda adeta yeni bir çağ yaşadığını belirterek, “Son 20 yılda Türkiye'de adeta yeni bir çağ, devrim yaşıyoruz. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sorumluluk alanımızda olan ulaştırmada da akla, hayale gelmeyecek bütün işleri bir bir yerine getiriyoruz. Ne söz verdiysek yerine getirdik, bazılarının hayal bile edemediği işleri bitirdik. 20 yıl önce Türkiye'de son derece yetersiz bir karayolu altyapısı vardı. Bizim büyük hedeflerimiz vardı. Dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden birine sahip olmak için öncelikle bu altyapıyı geliştirmemiz gerekiyordu. O yüzden bizim ilk yıllarda başladığımız gibi karayolu altyapısını iyileştirmek için seferberlik ilan ettik. AK Parti'nin ilk yıllarında Türkiye geneli 15 bin kilometre bölünmüş yol yapılacak dendiğinde bunlar hayal satıyorlar diyenler vardı. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 650 kilometre bölünmüş yol yaptık. Böyle büyük düşünülmesiydi, devlet aklıyla üretilmesiydi şimdi 25 milyon aracın hareketini nasıl sağlayacaktık” diye konuştu.

“Hızlı tren ile 52 ili buluşturmayı hedefliyoruz”

CHP'ye yüklenen Bakan Karaismailoğlu, “CHP zihniyetleri olsaydı zaten onların zihniyetleri hiçbir iş yapmamak. Siz 8 milyon aracın hareket ettiği ortamı 25 milyona göre tasarlamadığınız zaman sıkışıp kalır, hareket edemezdiniz. Bu zihniyetin belediyelerdeki çalışmalarını, akıl almaz beceriksizliklerini izlemekteyiz. Adana'da bunlardan bir tanesi. Karayolu altyapımızı önemli bir seviyeye getirdik. Havayolu altyapımızı tam 57'e çıkarttık. Yıllık 30 milyon yolcu olan havayolundaki yolcu sayımızı 210 milyon kişiye çıkarttık. Yıllardır atıl durumda bulunan demiryollarını hareketlendirdik. 13 bin 22 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduk. Bundan sonra demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş olduk. Hedefimiz 28 bin kilometre demiryolu ağı. Hızlı tren ile de 52 ili buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

“Adana'dan İstanbul'a hızlı tren”

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında ki çalışmanın sürdüğünü anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Mersin'den Niğde arasındaki çalışmalarda devam ediyor. O hatta tamamlanınca Adana'dan çıkan bir kardeşimiz hızlı trene bindiğinde hızlı tren ile Mersin, Niğde, Karaman, Konya, Ankara ve İstanbul'a seyahat imkanı olacak. Önümüzdeki yıllarda Kapıkule'den Avrupa'ya kadar trenle gitme imkanımız olacak. Bunlar hep kıymetli, hayal edilemeyen işlerdi. Geçtiğimiz aylarda Konya'yı Karaman'a bağlamıştık. Aynı hat üzerinden Adana'ya da ulaştıracağız.”

“Adanalılar ne diyorsa Adana Havalimanı da o şekilde olacaktır”

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın tamamlanmasıyla Adana Havalimanı'nın kapatılacağı iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, “26 olan havalimanını 57'e çıkarttık. Adana'da havayolu açısından önemli merkezlerimizden bir tanesi. Yolcu kapasitesi büyük havalimanlarımızdan bir tanesi. Buradaki mevcut kapasite fazlalığını da bir şekilde gidermemiz gerekiyordu o yüzden yeni havayolu yatırımları yaptık. Hiç hayatlarında milletin hayrına iş yapmamış olanların dezenformasyon, dedikodu siyasetlerine sakın aldırmayın. Türkiye Cumhuriyeti Adanalılar ne istiyorsa onu yapar. Adanalılar ne diyorsa Adana Havalimanı da o şekilde olacaktır” dedi.

“CHP vatandaşın hayrına işin nasıl yapıldığını görecek”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yapımını ziyaret ettiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Adana merkezi için çok önemli bir ulaşım aksı olan köprüyü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalar çok güzel devam ediyor. Hakikaten biraz önce o şantiyeden geliyoruz. Mühendislik açısından da çok önemli bir proje. Bu projeyi de önümüzdeki Nisan ayına kadar bitirip Adanalıların hizmetine sunacağız. Buradaki CHP'li belediye de gelip o projeyi kullanacak. Vatandaşın hayrına işin nasıl yapıldığını da o gün görecektir” şeklinde konuştu.

“Ulaştırma projeleri bir akarsu gibi”

Ulaştırma projelerinin öneminden bahseden Adil Karaismailoğlu, “2053 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. 2053 yılına kadar da tam 198 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını da planladık. Bunları da 5'er yıl arayla yapılacak şekilde kara-hava ve deniz sektörlerine paylaştırdık. Bundan sonra artık bunları yapacağız. Bu yatırımın peşinden koşacağız. 198 milyar dolarlık yatırım yaparak milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız. Ulaştırma projeleri bir akarsu gibi gittikleri yerlere hareket, bereket getiriyor” dedi.

“Büyüyerek, gelişeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük işleri başardığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “17 senede Bolu Dağı Tüneli'ni bitiremeyen Türkiye'den 4 senede Çanakkale Köprüsü gibi bir köprüyü tamamlayan Türkiye'ye geldik. Bunlar bütün dünyaya örnek projeler olarak devam edeceklerdir. 2023'ü de sizlerin alın terleriyle atlatıp daha da büyüyerek, gelişeceğiz. Hedeflediğimiz dünyanın gelişmiş 10 ülkesinden biri olacağız. 1 yıl içerisinde 2 tane yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya göndermiş bir Türkiye var. Bu uydularda 35 yıl ömrü olan bütün dünyaya hizmet veren ticari uydular” ifadelerini kullandı.