Bakan Kirişci: "Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 26 Kasım itibarıyla Tahıl Koridoru'ndan 495 geminin geçtiğini açıkladı.

Bakan Kirişci, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yeni üretim tesisinin temel atma törenine katıldı.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, "İHA'larla SİHA'larla Gökbeylerlerle Hürkuş'larla savunma sanayinde son 20 yılda geldiğimiz nokta, yerlilik ve millilik oranında nasıl yüzde 20'lerden yüzde 80'lere erişti ve hepimizin göğsünü kabartıyorsa, tarım sektörü de bir o kadar göğsümüzü kabartması gereken bir alandır" dedi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşında tarihi misyon, duruş ve istikrarlı davranış sergilediğinin altını çizen Kirişci, "Cumhurbaşkanımız taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenip dünya için önem arz eden gıda krizini aşmak adına İstanbul merkezli gıda, tahıl geçişini sağlayacak oluşumu gündeme getirdi. Bunda da netice alınmış oldu. Her ne kadar art niyetli de olmasa bile bilgisizlikten dolayı buna sadece 'Karadeniz tahıl girişimi' adını vermiş olsalar da ülkemizin ve Cumhurbaşkanımızın ismini zikretmemek adına bu konularda imtina gösterseler de artık bütün dünya biliyor" diye konuştu.

26 Kasım itibarıyla bu koridordan 495 gemi geçtiğini vurgulayan Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"12 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri bu koridoru kullanmıştır. Bunun yüzde 58'sini Avrupa, yüzde 23'ünü Asya, yüzde 12'sini Afrika, yüzde 6,7 gibi küçük bir bölümünü de Orta Doğu ülkeleri almıştır. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre en fazla ihtiyacı olan ülkelerin aldıkları ise oldukça cüzi, sadece yüzde 6,4 gibi düşük bir orandır. Ülke olarak inşallah onlara buğday, un, makarna, irmik ve diğer ürünlere dönüştürülmüş hallerini o ülkelere sunan biz olacağız" diye konuştu.