Bakan Kirişci: "Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada dördüncü"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Türkiye'nin Avrupa'da 1'inci dünyada ise 4'üncü olduğunu belirterek, ”Son 20 yılda 5.7 milyon hektar alanda çalışma yaparak 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda orman alanlarımızı 20.8 milyon hektardan, 23.1 milyon hektara çıkardık” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri'ne ait tesiste 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanını yaptı. Bakan Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün temasını “Türkiye Yüzyılına Nefes” olduğunu açıkladı. Ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Türkiye'nin Avrupa'da 1'inci dünyada ise 4'üncü olduğunu belirten Bakan Kirişci, ”Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçtiği düşüncesiyle, geleceğimizin emaneti evlatlarımıza yeşil bir doğa bırakmak için çalışıyoruz. Orman teşkilatımız, 1839 yılından beri orman ve orman kaynaklarımızı koruyarak, yönetmektedir. Dünya orman varlığı sıralamasında 2015 yılında 46'ncı iken, bu yıl 27'nci sıraya yükseldik. Son 20 yılda 5.7 milyon hektar alanda çalışma yaparak, 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda orman alanlarımızı 20.8 milyon hektardan, 23.1 milyon hektara çıkardık. Amacımız, orman alanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaşmaktır” diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılına Nefes"

Bölgede ve dünyaya söyleyecek daha çok sözleri olduğunu belirten Bakan Kirişci, ”Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Bu bağlamda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü, geleceğe karşı sorumluluğumuzu hatırlatma günü olarak gördüğümüzü söylemek isterim. Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz bu günü, bu yılki temasını ‘Türkiye Yüzyılına Nefes' olarak belirledik. Bu yıl 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın dikeceği milyonlarca fidan, Türkiye'nin yeni yüzyılına nefes olacaktır” dedi.