Bakan Özer: “Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerine toplam 5 yeni ilkokul yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Bakan Özer, Adana Valiliği'nde ‘Adana Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Bakan Özer, “Adana'nın temel eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili ciddi bir mütalaada bulunduk. Adana'da yatırımların toplamı 1 milyar liranın üzerinde. Bunlara ilave olarak acil ihtiyaçtan dolayı Seyhan ve Yüreğir bölgesinde 5 tane yeni ilkokul yapma kararı aldık. Bir de Kozan ilçemizde 1 öğretmeneviyle ilgili çalışmalar yarıya gelmişti, onun ödeneğini de göndermiş olacağız. Dolayısıyla Adana'da bugünkü toplantımızda hem mevcut yatırımların devam etmesi hem de anaokulları, bilim sanat merkezleri ve bir taraftan temel eğitimlerle ilgili karar almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Adana'da artık eğitimde yeni bir sayfa açılacak”

Adana'da eğitim kalitesini arttırmak için çabaladıklarından bahseden Bakan Mahmut Özer, daha sonra şunları söyledi:

“Bakanlık olarak bunların yerine getirilmesiyle ilgili çalışmaları hızlıca yapacağız. Ödenekleri Pazartesi gününden itibaren göndereceğiz. Bir sonraki gelişimizde Adana'da yatırımların niteliğinin ne olduğu ya da diğer alanlardaki eğitimde kalite göstergelerinin ne kadar iyileştirmeler yapabiliriz onları daha ayrıntılı değerlendirme imkanımız olacak. İnşallah Adana'da artık eğitimde yeni bir sayfa açıp altyapı eksiklerine değil eğitimde kalitenin çok daha yukarıya çıkartılmasıyla ilgili farklı projeleri konuşacağız. Buradaki öğrencilerimizin artık diğer illerdeki öğrencilerle değil, dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir duruma getirebilmek için ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak.”