Bakan Selçuk: “Bakanlık olarak sizlerin geleceği için çalışacağız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Adana'nın özellikle Yüreğir'in eğitimiyle ilgili gerekli destekleri vermek için geldiğimizden beri istişareler yapıyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Adana'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir'in merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade ederek, “Adana'nın özellikle de Yüreğir'in eğitimiyle ilgili gerekli destekleri vermek için geldiğimizden beri istişareler yapıyoruz. Çocuklarımız hatta doğmamış çocuklarımızın gelecekleri için hazırlıklar yapmamız lazım. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sizlerin desteğiyle okullarımız ve eğitimimiz kalkınacak. Daha mutlu ve refahı yüksek bir toplum yetişecek” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana milletvekilleri, AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir'in seçim ofisinin açılış kurdelesini birlikte kesti.