İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk'a “bozkurt” hediyesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ‘bozkurt’ hediye etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ‘bozkurt' hediye etti.


Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programa katılmak için Adana'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti. Sözlü, Bakan Selçuk'a yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Sözlü, Bakan Selçuk'a çeşitli hediyeler takdim etti. Sözlü'nün ‘bozkurt' hediyesi dikkat çekti.


Hediyelerin takdim edilmesinin ardından Sözlü ile Bakan Selçuk, basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.