Bakan Selçuk'un sözünden etkilenen lisede gözetmensiz sınav

Adana'nın Kozan ilçesinde bir lisede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sözünden etkilenerek gözetmensiz sınav gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İsterim ki bir okul çıksın, biz gözetimsiz sınav yapıyoruz, bizim öğrencilerimiz ahlakın timsalidir desin, aklı ve kalbi birleştirsin” sözünden esinlenen Kozan Fatih Anadolu Lisesi okul öğretmenleri ve idaresi tarafından 9. ve 10. sınıflara yönelik düzenlemiş olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavını gözetmen öğretmensiz gerçekleştirdi.

Sınıftan sorumlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Dürdane Kondakçi sınav öncesinde öğrencileri ile görüşerek onlara güvendiğini söyledi ve öğrenciler ise sınav süresi boyunca ahlaklı davranacakları sözünü verdiler.

Gözetmen öğretmensiz sınava giren öğrencilerin gözetmensiz sınav denemesinin başarı ile gerçekleştiği kaydedildi.