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Bakan Soylu'nun başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi

Adana’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısına sona erdi.

Adana'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısına sona erdi.


Adana Valiliği'nin toplantı salonunda saat 11.00'da başlayan güvenlik toplantısı tamamlandı.


Bakan Soylu başkanlığında yapılan İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililer katıldığı toplantıda Soylu yetkililerden bilgi aldı.


Bakan Soylu'nun Mersin'de yapılacak güvenlik toplantısına katılacağı da öğrenildi.

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