Bakan Vahit Kirişçi Adana'da

Dr. Vahit Kirişci, depremde Adana'da 13 binanın yıkıldığını, 34 vatandaşın enkazdan kurtarılırken 378 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dr. Vahit Kirişci, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde deprem bölgesindeki barajların durumu ve Adana'daki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Kirişçi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde etkilenen illerden biri olan Adana'da toplam 13 binanın yıkıldığını kaydetti. Son tespitlere göre 378 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Kirişçi, 34 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Bu arada, arama kurtarma çalışmalarının sadece Kubilay Apartmanı'nda devam ettiğini ekledi. Ayrıca, şehirde 17 ağır, 79 orta hasarlı bina olduğunu söyledi.