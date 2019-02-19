Bakan Varank Adana'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Gün boyu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş ve kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Varank, daha sonra şeref defterini imzaladı. Varank, ardından Vali Demirtaş ile bir süre görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bakan Varank, Orhan Kemal Bulvarı esnafını ziyaret edecek, AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışını yapacak, Bakım Yurdu Caddesi esnafı ve Adana Sanayi Odası ile Adana Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya gelecek.