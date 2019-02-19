İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Varank'a şalgam suyu ikram edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana’da esnafı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da esnafı ziyaret etti. Bakan Varank'a şalgam suyu ikram edildi.


Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi, Orhan Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ve AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir'in de katıldığı esnaf ziyaretinde Bakan Varank, 31 Mart Yerel Seçimleri için oy istedi.


Bakan Varank'a şalgam suyu da ikram edildi. Bakan Varank burada basın mensuplarına mayalı ekmek ikram etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.