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Bakan Yardımcısı Erdil yılbaşında görev yapan polisleri ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adana’da güvenlik güçlerini uygulama noktasında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adana'da güvenlik güçlerini uygulama noktasında ziyaret etti. Erdil, "2019'un ilk saatlerinde huzur ve güveni temin etmeye çalışıyoruz. Doğrusu biz görevdeki arkadaşlarımızı motive etmek için geldik ama onlar güç ve güven vererek bizi motive etti" dedi.


İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdür Vekili Erdal Cilasun ile yeni yıl kutlamaları için Adana'nın çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. İncirlik'teki uygulama noktasında uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.


Bakan Yardımcısı Erdil, yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "2019'un ilk saatlerinde huzurla ve güvenle yaşanmasını temin etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, sahayı takip etmeyi ve izlemeyi seviyor. O istikamette biz de buradayız. Yeni yıla girerken fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın teşekkürlerini getirdik. Doğrusu biz görevdeki arkadaşlarımızı motive etmek için geldik ama onlar güç ve güven vererek bizi motive etti. İnşallah 2019 ülkemiz için güzel bir yıl olur" dedi.

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