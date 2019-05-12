Bakan Yardımcısı Ersoy ile Orgeneral Çetin'in Adana ziyareti

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, valilik binasında Vali Mahmut Demirtaş ile Vali Yardımcıları Mustafa Yavuz, Murat Süzen, Huriye Küpeli Kan, merkez ilçe kaymakamları ile İçişleri Bakanlığına bağlı müdürler tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Vali Mahmut Demirtaş ile bir süre görüştü.

Vali Mahmut Demirtaş, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği ve Adana'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirttiği İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e, vatandaşlara yönelik kamu hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Ersoy ile Çetin, verdiği bilgilerden dolayı Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan ve vatandaş memnuniyetini esas alan yeni uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.

Emniyet ve müze ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ersoy, ziyaretleri sırasında kentin genel asayiş durumu ile gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldığı İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın şahsında, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları yolunda görev yapan emniyet teşkilatının tüm mensuplarına başarılar diledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Adana Müze Kompleksini ziyaretleri sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile müze yetkililerinden, tarihi eserler hakkında bilgiler aldı.