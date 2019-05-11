Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Adana'da

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Orgeneral Arif Çetin, kentteki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ziyaretlerinden dolayı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e, teşekkürlerini iletti.