Bakanlık yetkilileri, TEVMOT pilot bölgesi AOSB'de

Dr. İlker Murat Ar, sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi'' (TEVMOT) Projesi'nin pilot uygulama bölgesi olan Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB), bu konudaki yetkinliğinin projenin sağlıklı yürümesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Murat Ar, beraberindeki heyetle ziyaret ettiği AOSB'de, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen'den, projenin işleyişine ilişkin bilgi aldı. Murat Ar, bu konuda aksayan yönler ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlere ilişkin Bölge Müdürü Akpınar'ın görüşlerini dinleyip, projeden faydalanan firmalarla da bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Gürsu Sezen Torun ve Fatma Çil ile UNDP Proje Saha Koordinatörü Özge Renklidağ, AOSB Proje Destek Ofisi uzmanları ile birlikte projeden faydalanan firmaları ziyaret ederek, motor değişimi sonrasında elde ettikleri enerji verimliliği ve diğer faydalar konusunda bilgi alıp, firma yetkililerinin projenin sonraki süreçlerine yönelik beklentilerini dinlediler.

Gün boyu devam eden ziyaretlerin ardından Dr. İlker Murat Ar, Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Gül Battal Taşkıran, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, projeden faydalanan firmaların katılımı ile AOSB Seyhan Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, toplantıda yaptığı konuşmada, yeşil mutabakatın da temel unsurlarından birisi olan ve karbon emisyonunu azaltıcı unsurlar barındıran enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda AOSB bünyesinde 2019 yılı sonlarında oluşturulan Proje Destek Ofisi'nde Enerji Verimliliği Birimi oluşturulduğuna dikkati çeken Akpınar, “Öncelikli konumuz olan enerji verimliliği için motor değişiminin yanı sıra yapılacak çok şey var” dedi. Akpınar, AOSB Bölge Müdürlüğü olarak üniversitelerle sıkı bir işbirliği içinde olduklarını, Proje Destek Ofisi tarafından sanayicilerin iş birliği yapılan üniversitelerin akademik kadroları ile birlikte ziyaret edilip, birebir görüşmeler yapıldığını ifade ederek, “Bu ziyaretlerde karşılaştıkları sorunlara vakıf oluyor, beklentilerini ve önerilerini dinliyoruz” dedi.

"Motor değişim süreçleri hızlandırılmalı"

Akpınar, TEVMOT Projesi'nin pilot uygulama bölgesi olarak da proje başladığı tarihten itibaren birebir ziyaretlerin yapıldığını, aksayan yönlerin tespit edildiğini ve sanayicilere bu konuda yol gösterici çalışmalar yapıldığını anlatarak, “Pilot proje uygulama bölgesi olarak 15 KOBİ'de 110 adet motor değişimi planlandı. Şu ana kadar 4 ya da 5 firmanın toplam 25 adet motor değişimi yapıldı” dedi. Akpınar, projenin bundan sonraki sürecinde, bu çalışmalara olan inancın yükseltilmesinin büyük önem taşıdığını, bu nedenle motor değişim süreçlerinin hızlandırılması, kamu desteklerinin daha fazla ve daha efektif olarak aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Genel Müdür Murat Ar ise, Bölge Müdürü Akpınar'a, “Verdiğiniz geri bildirimler bize yol gösterici olacak” diyerek, TEVMOT Projesi'nin pilot uygulamanın yapıldığı AOSB'nin enerji yönetim biriminin yetkinliğinin bu konuda kolaylaştırıcı rol oynadığını belirtti ve “Bundan dolayı AOSB yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Sürecin daha sağlıklı yürümesi için burada elde ettikleri tespitlerin önemine dikkati çeken Murat Ar, projenin gönüllü katılımla hayata geçirildiğini ve çok paydaşlı bir proje olduğuna dikkati çekerek, “Motorların tedarikinde bazen sıkıntılar olabiliyor. Motor değişimlerinde sorunlar olabiliyor. Ancak biz bakanlık olarak tüm süreçleri yakından ve sahada takip ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından TEVMOT Projesine dahil olan firmaların temsilcileri söz alarak, bugüne kadar gelinen aşama ve beklentilerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundular.