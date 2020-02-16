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Bakkala giden çocuk tabancayla vuruldu

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu tabancayla vurularak yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasım olan iki grup sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grup birbirine ateş açmaya başladı. Bu sırada bakkala giden 6 yaşındaki kız çocuğu kalçasından tabanca ile vuruldu.


Kızlarının vurulduğu fark eden aile çocuklarını hemen özel bir hastaneye götürdü. Özel hastanede tedavisi yapılan çocuk Adana Şehir Hastanesine sevk oldu.


Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren kişileri arama çalışması devam ediyor.

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